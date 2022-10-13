Чен отказалась считать Тутберидзе великим тренером

Призер чемпионата мира в тройном прыжке, а ныне спортивный комментатор Иоланда Чен прокомментировала критику заслуженного тренера СССР Валентина Николаева в адрес Этери Тутберидзе.
Николаев ранее заявил, что наставница является не тренером высокого класса, а лишь «менеджером», и указал на большое количество травм в группе.
«Я не знаю тренера Валентина Николаева. Хотелось бы узнать, кого он подготовил? Я очень далека от мысли считать Тутберидзе великим тренером.
Великие — Татьяна Анатольевна Тарасова и Елена Анатольевна Чайковская. Они подготовили самое большое количество победителей Олимпийских игр и чемпионатов мира в различных видах фигурного катания. Явные успехи Тутберидзе и ее команды говорят сами за себя, но о величии речь не идет.
Тренер должен быть хорошим менеджером, и это важно. Вижу, как фигуристки Тутберидзе делают технические элементы, прыгают четверные прыжки. Все на высоком уровне — пластика, артистичность. Тут нельзя говорить, что она никто.
Считаю ее тренером с большой буквы. Не исключаю того, что хороший тренер может быть и хорошим менеджером. Сегодня в современных реалиях это идет в одной связке.
Калечит фигуристок? Абсолютно нормальная ситуация для профессионального спорта. Даже если у нее есть свои жесткие требования в системе подготовки фигуристов. Есть те, кто их выдерживает. Кто переносит, тот и побеждает. Это не только в фигурном катании и не только у Тутберидзе — в каждом виде спорта», — приводит слова Чен Sport24.
Этери Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили и Александру Трусову.
Напомним, что Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.
Ранее Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, заступился за тренера после критики Валентина Николаева.