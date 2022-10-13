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1 час назад

Призер чемпионата мира Чен отказалась считать Тутберидзе великим тренером

Газета.Ruиещё 4

Призер чемпионата мира в тройном прыжке, а ныне спортивный комментатор Иоланда Чен прокомментировала критику заслуженного тренера СССР Валентина Николаева в адрес Этери Тутберидзе.

Чен отказалась считать Тутберидзе великим тренером
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Николаев ранее заявил, что наставница является не тренером высокого класса, а лишь «менеджером», и указал на большое количество травм в группе.

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«Я не знаю тренера Валентина Николаева. Хотелось бы узнать, кого он подготовил? Я очень далека от мысли считать Тутберидзе великим тренером.

Великие — Татьяна Анатольевна Тарасова и Елена Анатольевна Чайковская. Они подготовили самое большое количество победителей Олимпийских игр и чемпионатов мира в различных видах фигурного катания. Явные успехи Тутберидзе и ее команды говорят сами за себя, но о величии речь не идет.

Тренер должен быть хорошим менеджером, и это важно. Вижу, как фигуристки Тутберидзе делают технические элементы, прыгают четверные прыжки. Все на высоком уровне — пластика, артистичность. Тут нельзя говорить, что она никто.

Считаю ее тренером с большой буквы. Не исключаю того, что хороший тренер может быть и хорошим менеджером. Сегодня в современных реалиях это идет в одной связке.

Калечит фигуристок? Абсолютно нормальная ситуация для профессионального спорта. Даже если у нее есть свои жесткие требования в системе подготовки фигуристов. Есть те, кто их выдерживает. Кто переносит, тот и побеждает. Это не только в фигурном катании и не только у Тутберидзе — в каждом виде спорта», — приводит слова Чен Sport24.

Этери Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили и Александру Трусову.

Напомним, что Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

Ранее Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, заступился за тренера после критики Валентина Николаева.

Фигурное катание,Алена Косторная,Александра Трусова,Морис Квителашвили,Иоланда Чен,Этери Тутберидзе,Элизабет Турсынбаева,Алина Загитова,Елена Чайковская,Евгения Медведева,Валентин Николаев,Юлия Липницкая,Алексей Железняков,Анна Щербакова,Татьяна Тарасова,Сергей Воронов,
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