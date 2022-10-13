Чен отказалась считать Тутберидзе великим тренером

Калечит фигуристок? Абсолютно нормальная ситуация для профессионального спорта. Даже если у нее есть свои жесткие требования в системе подготовки фигуристов. Есть те, кто их выдерживает. Кто переносит, тот и побеждает. Это не только в фигурном катании и не только у Тутберидзе — в каждом виде спорта», — приводит слова Чен Sport24.