Чемпионка мира Мэрайя Белл объявила о завершении карьеры

Победительница командного чемпионата мира 2019 года американская фигуристка Мэрайя Белл объявила о завершении карьеры. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

«Всё хорошее когда-нибудь заканчивается. И мне так повезло, что моя любовь к фигурному катанию привела к окончанию карьеры на самом вы

От всего сердца благодарю всех, кто поддержал меня. Вы сделали моё путешествие намного приятнее. До новых встреч на льду. Но теперь только ради шоу», — написала Белл.