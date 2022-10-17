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1 час назад

Тотьмянина поспорила с Тарасовой после критики в адрес Авербуха

Газета.Ru

Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина, выступающая в «Ледниковом периоде» в паре с актером Иваном Колесниковым, прокомментировала негативные высказывания Татьяны Тарасовой об их новом номере. Слова Тотьмяниной передает корреспондент «Газеты.Ru».

Тотьмянина поспорила с Тарасовой после критики в адрес Авербуха
Фото: Пресс-служба Первого каналаПресс-служба Первого канала

В третьем выпуске шоу дуэт показал сцены из французской комедии «Девушка на мосту». Тарасова раскритиковала работу Ильи Авербуха и заявила, что у нее «есть вопросы» к постановщику.

«Мы не хотели быть банальными, не хотели брать фильм, который все уже смотрели. Мы проживали эту историю по-настоящему на каждой тренировке, каждый день. Я очень расстроилась из-за мнения судей.

Вопрос здесь действительно не к постановщикам. Большую часть давления на них оказывала я, потому что мне хотелось, чтобы мы воплотили именно эту историю на льду. Постановщики здесь ни при чем», — сказала Тотьмянина.

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