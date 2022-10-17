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30 минут назад

Тарасова жестко раскритиковала шоу «Ледниковый период»

Илья Родин

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что выступления на шоу «Ледниковый период» проходят «с натяжкой», их неинтересно смотреть. Об этом пишет «Газета.Ru».

Тарасова жестко раскритиковала шоу «Ледниковый период»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тарасова подчеркнула, что постоянно ждала, когда одна из пар покажет «настоящий номер, настоящие отношения».

По ее оценке, сегодня, 17 октября, не было ни одного шедеврального номера, все выступления были «с натяжкой», не вызывали интереса у жюри.

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Тренер пояснила, что не понимает причин, почему фигуристы так выступили сегодня. Она добавила, что «много хорошего не бывает, но что-то должно быть».

Режиссер шоу в ответ на ее слова сказал в шутку, что момент с критикой не войдет в ролик, который покажут по телевидению. Тарасова парировала его слова. Она отметила, что сказала «правду».

Ранее сообщалось, что номер олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной и актера Ивана Колесникова пришлось переснимать из-за несвоевременно оказавшегося в кадре стула.

Фигурное катание,Татьяна Тотьмянина,Татьяна Тарасова,Иван Колесников,
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