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1 час назад

Анна Погорилая объяснила, почему переходы в фигурном катании вызывают большой ажиотаж

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Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, российская фигуристка Анна Погорилая, выступавшая в женском одиночном катании, рассказала, почему, по её мнению, в фигурном катании широко обсуждаются переходы спортсменов от одного тренера к другому.

Анна Погорилая рассказала о переходах в фигурном катании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас как-то больше приветствуется, что с кем ты вырос, тот тренер и должен тебя вести. Это не как в футболе, что тебя покупает команда и ты переходишь. У нас больше всё на личностных отношениях завязано, поэтому и шумихи больше. Где-то переходы — это просто бизнес, а в фигурном катании спортсмен и тренер должны быть в очень доверительных отношениях. Если спортсмен решает поменять тренера, то у всех возникают большие вопросы», — сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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Фигурное катание,Анна Погорилая,СБОРНАЯ РОССИИ,
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