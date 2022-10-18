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1 час назад

Анна Щербакова прокомментировала свою роль ведущей «Ледникового периода»

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова прокомментировала свой дебют в роли ведущей. В настоящий момент Щербакова является одной из ведущих очередного сезона телепроекта «Ледниковый период». Вместе с ней передачу ведут олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин и чемпионка ОИ-2018 Алина Загитова.

Анна Щербакова прокомментировала свою роль ведущей «Ледникового периода»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это действительно для меня что-то абсолютно новое, такого опыта у меня ещё не было. Впервые здесь работаю с ухом, стараюсь как-то освоиться. И плюс впервые я не отвечаю на вопросы, а задаю их, что довольно тоже необычно для меня. Стараюсь с каждой передачей как-то совершенствоваться, вижу ещё недочёты, стараюсь работать над собой.

Пока не могу сказать, что будет в дальнейшем. На данном этапе мне это интересно, всё-таки если я за это взялась, то нужно делать хорошо, поэтому на данный момент я над этим работаю», — приводит слова Щербаковой «РИА Новости Спорт».

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