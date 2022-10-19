Тарасова прокомментировала заявления Баха о недопуске россиян

Высказывания президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о недопуске российских и белорусских спортсменов до соревнований уже не являются сюрпризом. Такое мнение в среду ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
19 октября Бах на заседании генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов заявил, что МОК по-прежнему рекомендует международным федерациям не допускать до своих соревнований спортсменов из России и Белоруссии.
"Сюрпризом это не было, потому что тяжело поверить, что люди изменятся", - сказала Тарасова.
28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине, большинство федераций согласились с рекомендацией.