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1 час назад

Тарасова: заявления Баха о недопуске россиян до соревнований не являются сюрпризом

ТАСС

Высказывания президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о недопуске российских и белорусских спортсменов до соревнований уже не являются сюрпризом. Такое мнение в среду ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Тарасова прокомментировала заявления Баха о недопуске россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

19 октября Бах на заседании генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов заявил, что МОК по-прежнему рекомендует международным федерациям не допускать до своих соревнований спортсменов из России и Белоруссии.

"Сюрпризом это не было, потому что тяжело поверить, что люди изменятся", - сказала Тарасова.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине, большинство федераций согласились с рекомендацией.

Фигурное катание,Томас Бах,Татьяна Тарасова,
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