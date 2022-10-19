Тарасова прокомментировала заявления Баха о недопуске россиян

Высказывания президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о недопуске российских и белорусских спортсменов до соревнований уже не являются сюрпризом. Такое мнение в среду ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

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19 октября Бах на заседании генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов заявил, что МОК по-прежнему рекомендует международным федерациям не допускать до своих соревнований спортсменов из России и Белоруссии.

"Сюрпризом это не было, потому что тяжело поверить, что люди изменятся", - сказала Тарасова.