Американский фигурист-чемпион оценил ход расследования дела Валиевой

Чемпион Олимпийских игр-2022 в мужском катании и серебряный призер в командном зачете, американец Нэйтан Чен оценил ход расследования дела фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит Associated Press.

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«Мы получаем новости о ходе процесса, и они всегда выглядят так: "Мы понятия не имеем, что происходит". Это очень раздражает», — заявил Чен.

Он добавил, что фигуристы американской команды поддерживают друг друга в этой ситуации и просто ждут окончания расследования.

28 сентября генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила, что решение по делу фигуристки вынесут в октябре. «Идет процедура обработки результатов, дату мы назвать пока не можем», — заключила она.