Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
33 минуты назад

Американский фигурист-чемпион оценил ход расследования дела Валиевой

Lenta.ru

Чемпион Олимпийских игр-2022 в мужском катании и серебряный призер в командном зачете, американец Нэйтан Чен оценил ход расследования дела фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит Associated Press.

Американский фигурист-чемпион оценил ход расследования дела Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы получаем новости о ходе процесса, и они всегда выглядят так: "Мы понятия не имеем, что происходит". Это очень раздражает», — заявил Чен.

Он добавил, что фигуристы американской команды поддерживают друг друга в этой ситуации и просто ждут окончания расследования.

28 сентября генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила, что решение по делу фигуристки вынесут в октябре. «Идет процедура обработки результатов, дату мы назвать пока не можем», — заключила она.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Фигурное катание,Камила Валиева,Вероника Логинова,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители