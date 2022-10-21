Хореограф рассказал о работе с Трусовой

«Трудяга, трудяга с характером. Огромный талант — она может практически всё. Работа с ней — это кайф. В процессе она всегда обговаривает каждое движение. У неё есть одна особенность, она сразу сказала: «Никита, знаете, я импровизировать не могу, мне нужно знать точно где, куда, когда. Пожалуйста, мы должны расставить всё». Я сказал: «Я тебя понял» (смеётся). Так примерно у нас и шёл процесс: где-то что-то поставим, и она говорит: «Подождите, вы вот здесь мне не сказали».



Наверное, это её отличительная особенность — её доскональное, досекундное понимание, куда она должна посмотреть, где должна сделать взмах руки», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.