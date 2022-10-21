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1 час назад

«Трудяга с характером». Хореограф Михайлов — о работе с Александрой Трусовой

Чемпионат.comиещё 1

Хореограф Никита Михайлов поделился впечатлениями от работы с серебряным призёром Олимпийских игр – 2022 Александрой Трусовой, которая в ходе сезона перешла в группу Светланы Соколовской.

Хореограф рассказал о работе с Трусовой
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Трудяга, трудяга с характером. Огромный талант — она может практически всё. Работа с ней — это кайф. В процессе она всегда обговаривает каждое движение. У неё есть одна особенность, она сразу сказала: «Никита, знаете, я импровизировать не могу, мне нужно знать точно где, куда, когда. Пожалуйста, мы должны расставить всё». Я сказал: «Я тебя понял» (смеётся). Так примерно у нас и шёл процесс: где-то что-то поставим, и она говорит: «Подождите, вы вот здесь мне не сказали».

Наверное, это её отличительная особенность — её доскональное, досекундное понимание, куда она должна посмотреть, где должна сделать взмах руки», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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