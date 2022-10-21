Навка поддержала решение РУСАДА по фигуристке Валиевой

— Считаю, что РУСАДА правильно поступает, чтобы не доставлять Камиле лишний стресс, чтобы она сохранила нервы и спокойно могла жить и тренироваться, чтобы ее оставили в покое до принятия решения (по делу), — сказала Навка «Матч ТВ».