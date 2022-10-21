Навка поддержала решение РУСАДА по фигуристке Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло верное решение не комментировать ход дела фигуристки Камилы Валиевой, заявила «Матч ТВ» олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.
В пятницу РУСАДА сообщило, что не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки члена команды Олимпийского комитета России Валиевой.
— Считаю, что РУСАДА правильно поступает, чтобы не доставлять Камиле лишний стресс, чтобы она сохранила нервы и спокойно могла жить и тренироваться, чтобы ее оставили в покое до принятия решения (по делу), — сказала Навка «Матч ТВ».
На зимних Олимпийских играх в Пекине Валиева принимала участие в командных соревнованиях, где сборная России выиграла золотую медаль. На следующий день после произвольной программы «командника» стало известно, что в допинг пробе фигуристки, взятой на чемпионате России в декабре, обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Ранее РУСАДА сообщило, что расследование по делу спортсменки завершено.