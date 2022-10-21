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14 минут назад

РУСАДА отказалось озвучивать решение по делу Валиевой

Lenta.ruиещё 1

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сделало новое заявление по делу фигуристки Камилы Валиевой. Оно доступно на сайте организации.

РУСАДА отказалось озвучивать решение по делу Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

РУСАДА отказалось озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу спортсменки.

«В целях защиты интересов спортсменки, являющейся защищенным лицом, РУСАДА заявляет о том, что все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение, являются конфиденциальными», — подчеркнули в организации.

Ранее о дате окончания расследования заявляла генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова. Ожидалось, что решение по делу будет вынесено в октябре.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Фигурное катание,Камила Валиева,Вероника Логинова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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