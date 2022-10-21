РУСАДА отказалось озвучивать решение по делу Валиевой

«В целях защиты интересов спортсменки, являющейся защищенным лицом, РУСАДА заявляет о том, что все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение, являются конфиденциальными», — подчеркнули в организации.

Ранее о дате окончания расследования заявляла генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова . Ожидалось, что решение по делу будет вынесено в октябре.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.