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1 час назад

«Так будет лучше»: Тарасова поддержала решение РУСАДА по Валиевой

Елена Прошина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Российского антидопингового агентства не разглашать детали дела спортсменки Камилы Валиевой. Она поддержала такое развитие событий, назвав его «лучшим», передает ТАСС.

Тарасова отреагировала на решение РУСАДА по Валиевой
Фото: 

«Думаю, что так будет лучше», — приводятся в материале слова Тарасовой.

По ее мнению, справедливей было бы «уже давно закрыть дело», все остальное является лишь «полумерами».

Ранее РУСАДА объявило, что приняло решение не раскрывать дату слушаний, решение или другие детали по делу Валиевой. В агентстве подчеркивали, что делают это в целях защиты интересов несовершеннолетней фигуристки.

РУСАДА отказалось озвучивать решение по делу Валиевой

Допинг-скандал вокруг положительной пробы Валиевой разгорелся на ОИ-2022. До объявления об этом фигуристка внесла значительный вклад в победу России в командном турнире соревнований, а также не проиграла ни одного старта. Скандал подкосил спортсменку и, несмотря на доступ к личному турниру, она смогла стать лишь четвертой. В середине сентября РУСАДА завершило расследования по делу Валиевой, однако слушания по нему до сих пор не прошли.

Фигурное катание,Камила Валиева,Татьяна Тарасова,
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