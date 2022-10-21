Тарасова отреагировала на решение РУСАДА по Валиевой

Ранее РУСАДА объявило, что приняло решение не раскрывать дату слушаний, решение или другие детали по делу Валиевой. В агентстве подчеркивали, что делают это в целях защиты интересов несовершеннолетней фигуристки.

Допинг-скандал вокруг положительной пробы Валиевой разгорелся на ОИ-2022. До объявления об этом фигуристка внесла значительный вклад в победу России в командном турнире соревнований, а также не проиграла ни одного старта. Скандал подкосил спортсменку и, несмотря на доступ к личному турниру, она смогла стать лишь четвертой. В середине сентября РУСАДА завершило расследования по делу Валиевой, однако слушания по нему до сих пор не прошли.