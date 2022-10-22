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1 час назад

WADA обратится к РУСАДА по делу  Валиевой

Илья Родин

WADA направит запрос в РУСАДА с просьбой опубликовать вердикт по делу фигуристки Камилы Валиевой после его вынесения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу антидопингового агентства.

Представитель WADA подчеркнул, что согласно правилам, российское агентство не обязано публиковать какие-либо подробности антидопингового расследования вплоть до его окончательного завершения.

Собеседник ТАСС отметил, что в делах о проступках несовершеннолетних спортсменов публикация информации вообще не требуется, на всех этапах.

Вместе с тем, уточнили в пресс-службе WADA, дело Камилы Валиевой стало достояние общественности. Соответственно, агентство намеревается «поощрять РУСАДА к надлежащему публичному раскрытию информации».

Напомним, что в пятницу, 21 октября, РУСАДА заявило, что в связи с возрастом спортсменки, все процедуры и процессы по ее делу являются конфиденциальными, организация не планирует их раскрывать.

Фигурное катание,Видео,Камила Валиева,Всемирное антидопинговое агентство,
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