WADA обратится к РУСАДА по делу  Валиевой

WADA направит запрос в РУСАДА с просьбой опубликовать вердикт по делу фигуристки Камилы Валиевой после его вынесения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу антидопингового агентства.

Представитель WADA подчеркнул, что согласно правилам, российское агентство не обязано публиковать какие-либо подробности антидопингового расследования вплоть до его окончательного завершения.

Собеседник ТАСС отметил, что в делах о проступках несовершеннолетних спортсменов публикация информации вообще не требуется, на всех этапах.

Вместе с тем, уточнили в пресс-службе WADA, дело Камилы Валиевой стало достояние общественности. Соответственно, агентство намеревается «поощрять РУСАДА к надлежащему публичному раскрытию информации».