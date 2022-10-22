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1 час назад

Евгения Медведева будет комментировать первый этап Гран-при России в Москве

Чемпионат.com

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева сообщила, что будет комментировать первый этап серии Гран-при России в сезоне-2022/2023. Он пройдёт с 21 по 23 октября. Первыми в борьбу за медали вступят танцевальные дуэты.

Медведева будет комментировать первый этап Гран-при России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Сегодня прекрасный день! А почему он прекрасный? Потому что сегодня соревнования, комментирование моё первое в данном сезоне. Услышимся и увидимся с вами», — сказала Медведева в своих социальных сетях.

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