Зинина высказалась о причинах ухода из академии Плющенко

Фигуристка Анастасия Зинина поговорила о причинах ухода из академии Евгения Плющенко, а также объяснила, почему не стала исполнять тройной аксель в короткой программе на первом этапе Гран при России в Москве.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

В понедельник Зинина по итогам короткой программы набрала 70,19 балла. Спортсменка в июне перешла от Плющенко в группу Алексея Василевского.

— Чувствую только радость. Мне все понравилось. Неожиданные баллы, но буду работать над программой, чтобы набирать больше, — сказала Зинина журналистам.

— Вы заявляли тройной аксель, почему отказались от него?

— Планировали его делать, но решили не рисковать. Просто с этим пока еще не очень стабильно.

— Вы сменили тренера в межсезонье. Плющенко сказал, что вы во взглядах на тренировочный процесс разошлись, что скажете?

— Не знаю, мы очень сблизились, наоборот. Проблема была совершенно в другом.

— Правильно понимаем, что у вас была травма, после которой вы стремились на лед, больше делать, а Евгений Викторович вас останавливал?