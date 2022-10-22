Фигурист Нарижный рассказал о переживаниях за бабушку в Харькове

Российский фигурист, выступающий в танцах на льду, Дэвид Нарижный высказался о своих переживаниях из-за событий на Украине. 23-летний спортсмен родился и провел детство в Харькове.
«Я телевизор в принципе не смотрю, не слежу. Для меня немного печальные новости, потому что там осталась бабушка, которая была со мной все детство. У нее сейчас трудное время.
Но я никак не могу повлиять на это и не вижу смысла поднимать эту тему, ее мусолить. Мы здесь, чтобы кататься», — приводит слова фигуриста «Спорт-Экспресс».
Нарижный выступает в паре с Аннабель Морозовой. Сегодня, 22 октября, спортсмены выступили с ритм-танцем на первом этапе серии Гран-при России. По его итогам они заняли первое место.
Этап Гран-при Росси проходит в Москве и продлится с 21 по 23 октября. Турнир стал первый для дуэта Нарижного и Морозовой. Ранее Нарижный выступал с Елизаветой Шанаевой, а Морозова — с Андреем Багиным.
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.