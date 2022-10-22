Фигурист Нарижный рассказал о переживаниях за бабушку в Харькове

«Я телевизор в принципе не смотрю, не слежу. Для меня немного печальные новости, потому что там осталась бабушка, которая была со мной все детство. У нее сейчас трудное время.



Но я никак не могу повлиять на это и не вижу смысла поднимать эту тему, ее мусолить. Мы здесь, чтобы кататься», — приводит слова фигуриста «Спорт-Экспресс».