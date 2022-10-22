Камила Валиева захватила лидерство на Гран-при Москвы

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Камила Валиева выиграла короткую программу на московском этапе Гран-при России «Золотой конек Москвы». С огромным отрывом в 11 с лишним баллов Валиева опередила Софью Акатьеву, свою соученицу по группе Этери Тутберидзе.
Женщины. Короткая программа
1. Камила Валиева – 83,92
2. Софья Акатьева – 72,20
3. Анастасия Зинина – 70,19
4. Алина Горбачева – 66,87
5. София Захарова – 66,23
6. Валерия Шульская – 64,76
7. Полина Свириденко – 59,22...
Победительница чисто откатала короткую программу, исполнив двойной аксель, тройной флип, и связку тройной лутц-тройной тулуп.
Акатьева пыталась опередить Валиеву при помощи тройного акселя, но упала с элемента.
Ранее стало известно, что РУСАДА не будет публично объявлять вердикт в отношении допингового дела Валиевой, о котором стало известно в ходе Олимпиады-2022. РУСАДА считает, что, как несовершеннолетнее защищенное лицо, Валиева имеет право на сохранение личной информации.