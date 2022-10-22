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32 минуты назад

Камила Валиева захватила лидерство на Гран-при Москвы

Спорт день за днем

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Камила Валиева выиграла короткую программу на московском этапе Гран-при России «Золотой конек Москвы». С огромным отрывом в 11 с лишним баллов Валиева опередила Софью Акатьеву, свою соученицу по группе Этери Тутберидзе.

Камила Валиева захватила лидерство на Гран-при Москвы
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

1-й этап. Москва

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева – 83,92

2. Софья Акатьева – 72,20

3. Анастасия Зинина – 70,19

4. Алина Горбачева – 66,87

5. София Захарова – 66,23

6. Валерия Шульская – 64,76

7. Полина Свириденко – 59,22...

Победительница чисто откатала короткую программу, исполнив двойной аксель, тройной флип, и связку тройной лутц-тройной тулуп.

Акатьева пыталась опередить Валиеву при помощи тройного акселя, но упала с элемента.

Ранее стало известно, что РУСАДА не будет публично объявлять вердикт в отношении допингового дела Валиевой, о котором стало известно в ходе Олимпиады-2022. РУСАДА считает, что, как несовершеннолетнее защищенное лицо, Валиева имеет право на сохранение личной информации.

Фигурное катание,Камила Валиева,Этери Тутберидзе,
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