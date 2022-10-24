«Это правило (о статусе "незащищенного лица" для спортсменов младше 16 лет — прим. «Ленты.ру») появилось в связи с тем, что были созданы Юношеские олимпийские игры. Это не наши правила», — добавила она.

«Камила выступала на взрослых Олимпийских играх. Значит, она должна быть готова и ко всем требованиям, которые предъявляются спортсменам. Не надо делать скидку на возраст», — заявила депутат.

21 октября стало известно , что РУСАДА оставит конфиденциальными дату слушаний, решение или другие детали по делу спортсменки. Отмечается, что это сделано в целях защиты интересов фигуристки.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.