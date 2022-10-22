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1 час назад

Тутберидзе объяснила свой отказ от общения с журналистами

Газета.Ruиещё 2

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе ответила на просьбу журналистов, уделить им минуту внимания и ответить на вопросы после прокатов на Гран-при России в Москве.

Тутберидзе объяснила отказ от общения с журналистами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За минуту не управитесь», — передает слова Тутберидзе «Спорт-Экспресс».

Сегодня ее подопечные Камила Валиева выиграла короткую программу, а Софья Акатьева – стала второй. Также ее пара Евгения Тарасова/ Владимир Морозов выиграла свою короткую программу.

Этери Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили и Александру Трусову.

В 2020 году Этери Тутберидзе была признана лучшим тренером Международным союзом конькобежцев (ISU).

Напомним, что ISUотстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

Фигурное катание,Камила Валиева,Алена Косторная,Александра Трусова,Морис Квителашвили,Этери Тутберидзе,Элизабет Турсынбаева,Алина Загитова,Евгения Медведева,Юлия Липницкая,Анна Щербакова,Евгений Тарасов,Сергей Воронов,Владимир Морозов,
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