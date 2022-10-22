Тутберидзе объяснила отказ от общения с журналистами

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе ответила на просьбу журналистов, уделить им минуту внимания и ответить на вопросы после прокатов на Гран-при России в Москве.

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«За минуту не управитесь», — передает слова Тутберидзе «Спорт-Экспресс».

Сегодня ее подопечные Камила Валиева выиграла короткую программу, а Софья Акатьева – стала второй. Также ее пара Евгения Тарасова/ Владимир Морозов выиграла свою короткую программу.

В 2020 году Этери Тутберидзе была признана лучшим тренером Международным союзом конькобежцев (ISU).