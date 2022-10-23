Алиев заявил о допущенной «колоссальной ошибке» на этапе Гран-при России

«Я расстроен, но не придаю сейчас какого-то значения этому, потому что внутри остались позитивные эмоции. Я очень рад, что бабочка на тулупе не выбила меня из строя. Энергия осталась. Потому что, когда делаешь бабочку на любом дорогом элементе, возникает уныние. Я не бросил программу, но допустил колоссальную ошибку. Буду рад, если тройной тулуп, который я прицепил, пойдет в зачет. Есть расстройство, но нет тьмы, что все проиграно», — признался после выступления фигурист.