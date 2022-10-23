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3 часа назад

Малинин стал победителем Гран-при США по фигурному катанию

Газета.Ru

Американский фигурист Илья Малинин стал победителем этапа Гран-при США по фигурному катанию в мужском одиночном катании.

Малинин стал победителем Гран-при США по фигурному катанию
Фото: газета.ругазета.ру

По результатам короткой и произвольной программ он набрал 280,37 балла. Малинин более чем на 13 баллов опередил японского фигуриста Као Миуру. Третье место досталось представителю Южной Кореи Ча Джун Хвану.

17-летний Малинин является американцем с русскими корнями. В сентябре впервые в истории чисто исполнил четверной аксель в произвольной программе на турнире U.S. International Classic, который проходил в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США) 14 сентября.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Они не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Отечественные фигуристы точно пропускают все турниры ISU до конца 2022-го – составы на этапы Гран-при сформированы.

Фигурное катание,
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