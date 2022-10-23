Тарасова оценила форму Валиевой

Камила Валиева и Софья Акатьева показали на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию, что находятся в хорошей форме. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова .

"И Камила Валиева, и Софья Акатьева находятся в хорошей форме. Видно, что у них есть программы. Вообще, многие девушки в хорошей форме, делают тройные прыжки, пробуют четверные, что очень приятно", - сказала Тарасова.

Валиевой 16 лет, она является олимпийской чемпионкой в командном турнире, чемпионкой России и победительницей чемпионата Европы. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ. Акатьевой 15 лет, она проводит первый сезон на взрослом уровне. На счету фигуристки две золотые медали этапов Гран-при серди юниоров. Валиева и Акатьева тренируются под руководством Этери Тутберидзе.