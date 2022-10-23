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1 час назад

Тарасова считает, что фигуристки Валиева и Акатьева находятся в хорошей форме

ТАССиещё 1

Камила Валиева и Софья Акатьева показали на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию, что находятся в хорошей форме. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Тарасова оценила форму Валиевой
Фото: ТАССТАСС

Валиева одержала победу на первом этапе Гран-при России в Москве. Второе место заняла Софья Акатьева. Третьей стала Анастасия Зинина.

"И Камила Валиева, и Софья Акатьева находятся в хорошей форме. Видно, что у них есть программы. Вообще, многие девушки в хорошей форме, делают тройные прыжки, пробуют четверные, что очень приятно", - сказала Тарасова.

Валиевой 16 лет, она является олимпийской чемпионкой в командном турнире, чемпионкой России и победительницей чемпионата Европы. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ. Акатьевой 15 лет, она проводит первый сезон на взрослом уровне. На счету фигуристки две золотые медали этапов Гран-при серди юниоров. Валиева и Акатьева тренируются под руководством Этери Тутберидзе.

Фигурное катание,Камила Валиева,Этери Тутберидзе,Татьяна Тарасова,
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