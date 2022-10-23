Алиев выиграл первый этап Гран-при России

Фигурист Дмитрий Алиев в воскресенье стал победителем первого этапа Гран-при России в мужском одиночном катании. Соревнования прошли на московской арене "Мегаспорт".

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Алиев набрал по сумме короткой и произвольной программ 273,63 балла. Второе место занял Глеб Лутфуллин (258,20), третьим стал Александр Самарин (257,43). Лидировавший после короткой программы Михаил Коляда совершил несколько падений в произвольной программе и занял итоговое четвертое место (237,22).

Алиеву 23 года, он является чемпионом Европы (2020) и серебряным призером европейского первенства (2018). В сезоне-2019/20 он стал чемпионом России.