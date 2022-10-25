Энберт: Валиевой будет тяжело катать весь сезон нашумевшую программу

«Мне кажется, Камила все возможные эмоции от этой ситуации испытала и сейчас она хочет рассказать ее, потому что она для нее важна. В команде было принято решение уж точно не без участия Камилы. Если они считают это правильным, нужным, то я их в этом поддерживаю. Это животрепещущая история, которая прекрасно показывает Камилу.



Она вызывает эмоции у зрителя и, я думаю, вызывает эмоции у самой Камилы. Это очень классно, когда спортсмен с большой отдачей катает свою программу. Конечно, катать ее целый сезон будет тяжело. Хотя, возможно, она к ней привыкнет», — рассказал Энберт в интервью «Чемпионату».