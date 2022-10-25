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1 час назад

Энберт считает, что Валиевой будет тяжело катать весь сезон ее нашумевшую программу

Газета.Ruиещё 6

Серебряный медалист Олимпийских игр в Пхенчхане Александр Энберт поделился мнением о нашумевшей произвольной программе олимпийской чемпионки Пекина в командных соревнованиях Камилы Валиевой, посвященной ситуации с допинг-скандалом, главной героиней которого стала фигуристка на Играх-2022.

Энберт: Валиевой будет тяжело катать весь сезон нашумевшую программу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне кажется, Камила все возможные эмоции от этой ситуации испытала и сейчас она хочет рассказать ее, потому что она для нее важна. В команде было принято решение уж точно не без участия Камилы. Если они считают это правильным, нужным, то я их в этом поддерживаю. Это животрепещущая история, которая прекрасно показывает Камилу.

Она вызывает эмоции у зрителя и, я думаю, вызывает эмоции у самой Камилы. Это очень классно, когда спортсмен с большой отдачей катает свою программу. Конечно, катать ее целый сезон будет тяжело. Хотя, возможно, она к ней привыкнет», — рассказал Энберт в интервью «Чемпионату».

Напомним, что во время Олимпийских игр — 2022 в пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество.

Фигуристку хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске россиянки к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место, не справившись с волнением в произвольной программе.

21 октября Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что не будет озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу Валиевой — члена команды ОКР на Олимпийских играх в Пекине.

Фигурное катание,Камила Валиева,Александр Энберт,
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