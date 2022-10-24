Ягудин раскритиковал программу Коляды: ее не было

«Что в короткой, что в произвольной программах были срывы. К сожалению, сложно что-то комментировать, так как по сути нечего комментировать, самой программы не было.



Если говорить о том, что случилось, надо спрашивать у самого Михаила и его тренерского штаба. Но вряд ли, как и всегда, мы что-то получим в ответ.



Мы всегда надеемся, что будет хорошо. То, что я увидел, меня не удивило, не первый раз», — передает слова Ягудина РИА Новости.