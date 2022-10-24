Валиева ответила на критику своей произвольной программы

«Я читала много хейта в свою сторону и тренеров. В первый раз тяжелее любую программу катать, ты в первый раз ее проживаешь, а когда накатываешь, уже спокойнее. Я рада поделиться этим, наверное, это цель. Я готова катать эту программу и дальше. Если бы была не готова, я бы сказала. Странный вопрос», - сказала Валиева.