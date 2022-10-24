Валиева ответила на критику своей произвольной программы

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, как относится к критике ее новой произвольной программы. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».
Новая произвольная программа Валиевой посвящена ситуации с допинг-скандалом на Олимпийских играх в Пекине. На спортсменку вылилось много хейта из-за постановки, однако несмотря на это фигуристка готова и дальше ее катать.
«Я читала много хейта в свою сторону и тренеров. В первый раз тяжелее любую программу катать, ты в первый раз ее проживаешь, а когда накатываешь, уже спокойнее. Я рада поделиться этим, наверное, это цель. Я готова катать эту программу и дальше. Если бы была не готова, я бы сказала. Странный вопрос», - сказала Валиева.
При этом она подчеркнула, что ей важно только мнение тренеров и окружающих людей, а остальным она не обязана нравиться.
Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что не будет озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу Валиевой.