Даниеляну запретили выступать на российских соревнованиях

Российскому фигуристу Артуру Даниеляну запретили выступать на соревнованиях внутри страны.

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Об этом говорится в постановлении Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) от 14 сентября.

Согласно документу, в 2016 году Даниелян был зачислен в СШОР по фигурному катанию имени Станислава Жука, а в сезоне-2022/23 состоит в сборной Москвы. Даниелян является призывником, проходящим военную службу в спортивной роте ФАУ МО РФ ЦСКА в Москве.

Даниеляну как спортсмену ЦСКА предполагается прохождение военной службы по месту, определяемому Военным Комиссариатом. Самовольное оставление части или места службы запрещено ст. 337 УК РФ.

При этом он нарушил положение «О порядке переходов спортсменов - членов сборной команды города Москвы по фигурному катанию на коньках из одной спортивной организации (клуба, команды, федерации, территориальной или ведомственной организации) в другую», не подав в дирекцию ФФКМ заявление о переходе с указанием даты перехода и письменного обоснования перехода.

«На основании вышеизложенного, президиум ФФКМ принял решение уведомить Федерацию фигурного катания на коньках России о том, что в связи с допущенными нарушениями Даниеляну Артуру Ашотовичу будет отказано в заявке на его участие в официальных всероссийских и межрегиональных соревнованиях, поскольку юридически он является спортсменом СШОР по фигурно

коньках имени С.А. Жука и членом сборной команды Москвы», – говорится в заявлении московской федерации.