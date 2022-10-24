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1 час назад

Тарасова отметила большое количество ошибок в прокатах у фигуристов на этапе Гран-при

ТАСС

Фигуристы допустили очень много ошибок на первом этапе Гран-при России в Москве. Такое мнение ТАСС в понедельник высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Тарасова отметила большое количество ошибок у фигуристов на этапе Гран-при
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В воскресенье завершился первый этап Гран-при России в Москве. Победу в одиночном катании у мужчин одержал Дмитрий Алиев, второе место занял Глеб Лутфуллин, третьим стал Александр Самарин.

"Я хочу поздравить Диму Алиева с победой, очень хороший прокат. В целом, у фигуристов было очень много ошибок, поэтому они заняли такие места", - сказала Тарасова.

Фигурное катание,Дмитрий Алиев,Александр Самарин,Татьяна Тарасова,
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