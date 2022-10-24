Валиева обратилась к Тутберидзе и тренерам после победы на этапе ГП России

«Первый этап Гран-при России завершён. Спасибо всем, кто был со мной в эти минуты, переживал и поддерживал. Спасибо моим тренерам Э. Г. Тутберидзе, Д. М. Глейхенгаузу и С. В. Дудакову, всей нашей команде teamtutberidze. И, конечно, спасибо, моим близким и друзьям, кто всегда р