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21 минуту назад

Камила Валиева обратилась к Этери Тутберидзе и тренерам после победы на этапе ГП России

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях Камила Валиева обратилась к заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе и всей её команде, после того как победила на первом этапе Гран-при России в Москве. Валиева опередила Софью Акатьеву, другую ученицу Тутберидзе.

Валиева обратилась к Тутберидзе и тренерам после победы на этапе ГП России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Первый этап Гран-при России завершён. Спасибо всем, кто был со мной в эти минуты, переживал и поддерживал. Спасибо моим тренерам Э. Г. Тутберидзе, Д. М. Глейхенгаузу и С. В. Дудакову, всей нашей команде teamtutberidze. И, конечно, спасибо, моим близким и друзьям, кто всегда р

Впереди следующий этап. Встретимся через неделю в Казани!» — написала Валиева, прикрепив текст к фотографиям с Гран-при.

Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Камилы Валиевой.

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Фигурное катание,Камила Валиева,Этери Тутберидзе,
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