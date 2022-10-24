Щербакова получила премию за звание «Любимой фигуристки России»

«Мы очень рады от имени пользователей «Чемпионата» вручить награду за звание «Любимой фигуристки России» первой победительнице нашей премии — Анне Щербаковой. Анна уже покорила вершины спортивного Олимпа и продолжает свой яркий путь, неудивительно, что у нее есть столько поклонников. В том числе, как показало голосование на «Чемпионате», за пределами страны. Желаем Анне больше ярких выступлений и новых достижений!».