Авербух прокомментировал отношения Трусовой и Кондратюка

«Я думаю, что на выступления ребят это никак не повлияет. Я не знаю, в какой форме сейчас находится Саша Трусова. С Марком мы сделали новую произвольную программу, готовится он очень хорошо. Сейчас он набирает форму, и она стала лучше, чем была показана на этапе Гран при. Их взаимоотношения никак не повлияют [на выступления], это однозначно», — заявил Авербух.