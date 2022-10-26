«Большая неожиданность»: Авербух об уходе Милохина из «Ледникового периода»

— Это было для всех большой неожиданностью. Буквально вечером мы провели очень хорошую тренировку, а днем я узнал, что Даня, оказывается, ночью улетел в Дубай. После этого я созвонился с Даней, он сказал, что благодарен за все, и объяснил точно так же, как объяснил потом в своем послании, что он устал и потерял мотивацию, — сказал Авербух в разговоре со StarHit.