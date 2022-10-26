«Большая неожиданность»: Авербух об уходе Милохина из «Ледникового периода»

Хореограф и продюсер проекта «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал, как блогер Даня Милохин неожиданно для всех покинул шоу.
— Это было для всех большой неожиданностью. Буквально вечером мы провели очень хорошую тренировку, а днем я узнал, что Даня, оказывается, ночью улетел в Дубай. После этого я созвонился с Даней, он сказал, что благодарен за все, и объяснил точно так же, как объяснил потом в своем послании, что он устал и потерял мотивацию, — сказал Авербух в разговоре со StarHit.
По словам постановщика, партнерша Милохина по шоу Евгения Медведева очень расстроена, потому как не ожидала такого поступка. При этом она имеет достаточно сил, чтобы участвовать в проекте дальше.
25 октября стало известно, что блогер Даня Милохин покинул шоу «Ледниковый период». Причиной ухода с проекта, по словам юноши, стала общая усталость от съемок и отсутствие сил.
Он также добавил, что не видит смысла в своем дальнейшем участии в проекте, посвященном фигурному катанию. Милохин уточнил, что не хотел подводить никого из участников и организаторов «Ледникового периода».