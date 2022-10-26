Врач Шветский прекратил сотрудничество с Тутберидзе

Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский прекратил сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе, однако это решение не связано с делом Камилы Валиевой. Об этом ТАСС в среду сообщил источник.

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"Он прекратил сотрудничество с Этери Тутберидзе, но это никак не связано с делом Валиевой. Шветский продолжает оставаться врачом ФМБА и сборной России", - сообщил источник.

В пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство наложило временное отстранение на Валиеву, которое она на следующий день успешно оспорила в независимом дисциплинарном комитете РУСАДА. Международный олимпийский комитет (МОК), WADA и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляции на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS). САS не удовлетворил эти иски, Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место.