Врач Шветский прекратил сотрудничество с Тутберидзе

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прекратила сотрудничество с врачом Филиппом Шветским, которого связывали с допинг-скандалом вокруг спортсменки Камилы Валиевой. Об этом в своем Telegram-канале рассказал журналист Владислав Жуков.

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По его словам, причиной стали расхождения в вопросах профессиональной компетенции — и Тутберидзе, и Шветский хотели прекратить сотрудничество еще до Олимпийских игр в Пекине.

«Расстались хорошо, по обоюдному согласию сторон. Это никак не связано с именем Камилы Валиевой», — цитирует Жуков слова своего источника.

Напомним, что во время ОИ-2022 вокруг Валиевой разгорелся допинг-скнадал. Уже после победы сборной в командных соревнованиях в пробе фигуристки от декабря 2021-го года обнаружили следы запрещенного триметазидина. В результате церемонию награждения по итогам командного турнира перенесли до окончания расследования.