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37 минут назад

Тутберидзе уволила связанного с допингом Валиевой врача

Никита Бородкин

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прекратила сотрудничество с врачом Филиппом Шветским, которого связывали с допинг-скандалом вокруг спортсменки Камилы Валиевой. Об этом в своем Telegram-канале рассказал журналист Владислав Жуков.

Врач Шветский прекратил сотрудничество с Тутберидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, причиной стали расхождения в вопросах профессиональной компетенции — и Тутберидзе, и Шветский хотели прекратить сотрудничество еще до Олимпийских игр в Пекине.

«Расстались хорошо, по обоюдному согласию сторон. Это никак не связано с именем Камилы Валиевой», — цитирует Жуков слова своего источника.

Напомним, что во время ОИ-2022 вокруг Валиевой разгорелся допинг-скнадал. Уже после победы сборной в командных соревнованиях в пробе фигуристки от декабря 2021-го года обнаружили следы запрещенного триметазидина. В результате церемонию награждения по итогам командного турнира перенесли до окончания расследования.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что не будет озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу Валиевой.

Фигурное катание,Камила Валиева,Этери Тутберидзе,
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