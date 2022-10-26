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19 минут назад

Юрист назвал причину отказа РУСАДА раскрыть детали дела Валиевой

Lenta.ru

Партнер Коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук в комментарии «Ленте.ру» назвал причину отказа Российского антидопингового агентства (РУСАДА) раскрыть детали дела фигуристки Камилы Валиевой.

Юрист назвал причину отказа РУСАДА раскрыть детали дела Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам юриста, положение Всемирного антидопингового кодекса об обязательном обнародовании деталей дела может не применяться, если речь идет о несовершеннолетнем или о так называемом защищаемом лице. Валиевой на момент обнаружения положительной допинг-пробы было 15 лет, поэтому РУСАДА может оставить дело в конфиденциальности.

«Но, учитывая резонанс и значимость дела, а также международный уровень спортсменки, РУСАДА может раскрыть данные о деле. Иными словами, нужны основания не чтобы засекретить дело, а чтобы его рассекретить. Как мы видели из заявлений ВсемВсемирного антидопингового агентства (WADA), оно считает, что такие основания есть и данные о деле нужно сделать публичными. На перспективы рассмотрения дела его публичность или закрытость никак не влияют», — отметил специалист.

23 октября о ситуации вокруг Валиевой высказалась трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина. «Камила выступала на взрослых Олимпийских играх. Значит она должна быть готова и ко всем требованиям, которые предъявляются спортсменам. Не надо делать скидку на возраст», — заявила она.

21 октября стало известно, что РУСАДА оставит конфиденциальными дату слушаний, решение или другие детали по делу спортсменки. Отмечается, что это сделано в целях защиты интересов фигуристки.

На Олимпийских играх-2022 Валиева помогла команде завоевать золото, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Фигурное катание,Камила Валиева,Ирина Роднина,СБОРНАЯ РОССИИ,Госдума,Всемирное антидопинговое агентство,
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