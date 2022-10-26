Юрист назвал причину отказа РУСАДА раскрыть детали дела Валиевой

«Но, учитывая резонанс и значимость дела, а также международный уровень спортсменки, РУСАДА может раскрыть данные о деле. Иными словами, нужны основания не чтобы засекретить дело, а чтобы его рассекретить. Как мы видели из заявлений ВсемВсемирного антидопингового агентства (WADA), оно считает, что такие основания есть и данные о деле нужно сделать публичными. На перспективы рассмотрения дела его публичность или закрытость никак не влияют», — отметил специалист.