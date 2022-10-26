Юрист оценил вероятность лишения российских фигуристов золота Олимпиады-2022

«С одной стороны, формально в командных видах спорта для дисквалификации команды необходимо, чтобы минимум два члена команды нарушили антидопинговые правила. С другой стороны, согласно Кодексу ВсемВсемирного антидопингового агентства (WADA) и Общероссийским антидопинговым правилам, все результаты спортсмена после положительной пробы должны быть аннулированы. Если результаты Валиевой будут аннулированы, то российская команда без набранных фигуристкой баллов лишится золота Олимпиады», — заявил Тимчук.