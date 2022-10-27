Президент МОК призвал РУСАДА обнародовать данные по делу Валиевой

«В Пекине мы четко обозначили свою позицию, подав апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) вместе с WADA после того, как стало известно решение РУСАДА. Апелляция была отклонена, и теперь процедура проходит в соответствии с правилами конфиденциальности WADA.



Даже если позиция РУСАДА заключается в том, чтобы хранить молчание до вынесения окончательного вердикта, МОК и WADA могут обжаловать решение.



Это юридическая сторона вопроса. Но с точки зрения прозрачности мы присоединяемся к призыву WADA и просим РУСАДА обнародовать данные, чтобы у всех было больше доверия к этому процессу», — приводит слова Баха Marca.