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1 час назад

Глава МОК высказался об отказе РУСАДА раскрыть детали дела Валиевой

Lenta.ruиещё 1

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об отказе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) раскрыть детали о ходе дела фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит Marca.

Глава МОК высказался об отказе РУСАДА раскрыть детали дела Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хотя позиция РУСАДА состоит в том, чтобы хранить молчание до вынесения окончательного вердикта, ВсемВсемирное антидопинговое агентство (WADA) и МОК могут обжаловать результат», — сказал Бах.

Он призвал обнародовать решение по окончании разбирательства, чтобы повысить уровень доверия к этой процедуре.

21 октября стало известно, что РУСАДА оставит конфиденциальными дату слушаний, решение или другие детали по делу спортсменки. Отмечается, что это сделано в целях защиты интересов фигуристки.

На Олимпийских играх-2022 Валиева помогла команде завоевать золото, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Фигурное катание,Камила Валиева,Томас Бах,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
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