Глава МОК высказался об отказе РУСАДА раскрыть детали дела Валиевой

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об отказе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) раскрыть детали о ходе дела фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит Marca.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Хотя позиция РУСАДА состоит в том, чтобы хранить молчание до вынесения окончательного вердикта, ВсемВсемирное антидопинговое агентство (WADA) и МОК могут обжаловать результат», — сказал Бах.

Он призвал обнародовать решение по окончании разбирательства, чтобы повысить уровень доверия к этой процедуре.

21 октября стало известно, что РУСАДА оставит конфиденциальными дату слушаний, решение или другие детали по делу спортсменки. Отмечается, что это сделано в целях защиты интересов фигуристки.