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1 час назад

Климов рассказал, что фигуристка Туктамышева является авторитетом для его учеников

ТАСС

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева является авторитетом для учеников олимпийского чемпиона в командном турнире Федора Климова Карины Акоповой и Никиты Рахманина, выступающих в парном катании. Об этом ТАСС в пятницу рассказал Климов.

Климов рассказал об авторитете для его учеников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В июле телеграм-канал "Фигурное катание на Первом" опубликовал видео с тренировки Акоповой и Рахманина, Туктамышева давала подсказки фигуристке по технике исполнения тройного тулупа.

"Летом Лиза Туктамышева была здесь на сборах, они закончились, она оставалась на шоу. Пару дней у нее было свободных, я ее позвал. Она откликнулась, немного помогла. Ребята ее послушали с особым вниманием. Это такой авторитет для них, что-то скажет - уже хорошо", - сказал Климов.

Акоповой 19 лет, Рахманину 23 года, пара тренируется в Сочи под руководством олимпийского чемпиона 2014 года Климова и Дмитрия Савина. На чемпионате России в декабре 2021 года фигуристы заняли шестое место.

Фигурное катание,Елизавета Туктамышева,Дмитрий Савин,Федор Климов,
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