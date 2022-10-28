Климов рассказал об авторитете для его учеников

"Летом Лиза Туктамышева была здесь на сборах, они закончились, она оставалась на шоу. Пару дней у нее было свободных, я ее позвал. Она откликнулась, немного помогла. Ребята ее послушали с особым вниманием. Это такой авторитет для них, что-то скажет - уже хорошо", - сказал Климов.