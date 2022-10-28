Климов рассказал об авторитете для его учеников

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева является авторитетом для учеников олимпийского чемпиона в командном турнире Федора Климова Карины Акоповой и Никиты Рахманина, выступающих в парном катании. Об этом ТАСС в пятницу рассказал Климов.
В июле телеграм-канал "Фигурное катание на Первом" опубликовал видео с тренировки Акоповой и Рахманина, Туктамышева давала подсказки фигуристке по технике исполнения тройного тулупа.
"Летом Лиза Туктамышева была здесь на сборах, они закончились, она оставалась на шоу. Пару дней у нее было свободных, я ее позвал. Она откликнулась, немного помогла. Ребята ее послушали с особым вниманием. Это такой авторитет для них, что-то скажет - уже хорошо", - сказал Климов.
Акоповой 19 лет, Рахманину 23 года, пара тренируется в Сочи под руководством олимпийского чемпиона 2014 года Климова и Дмитрия Савина. На чемпионате России в декабре 2021 года фигуристы заняли шестое место.