Российская фигуристка рассказала о превращении в развратную женщину на льду

Российская фигуристка, выступающая в танцах на льду, Виктория Синицина оценила свои образы в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Ее слова приводит Sport24.

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«Я с каждым выпуском все больше превращаюсь в более такую женщину... Не могу сказать, развратную», — рассказала спортсменка.

Она добавила, что ей нравится пробовать себя в разных амплуа, и назвала участие в проекте плюсом для ее профессиональной карьеры.

14 августа тренер Синициной Александр Жулин и ее партнер Никита Кацалапов рассказал, что они приняли совместное решение о завершении карьеры. По его мнению, время фигуристов ушло. Однако вечером того же дня спортсмены опровергли эту информацию.