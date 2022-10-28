Плющенко рассказал о конфликте с Ягудиным

«Многие считают, что пикировку с Алексеем Ягудиным придумала моя супруга. Это не так. Придумал я. Мне передали слова Леши о том, что он хочет посоревноваться на шоу-турнире. Значит, нужно было создать вокруг этого события ажиотаж. Многие ведь подзабыли, как катался Ягудин! Юные поклонники фигурного катания его вообще на льду не видели. Уверен, что интерес к турниру шоу-программ после наших выступлений повысится. Организаторы хотят ведь шоу! Так нужно и сделать шоу», – сказал Плющенко.