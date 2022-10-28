Плющенко рассказал о конфликте с Ягудиным

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что словесную перепалку с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным затеял именно он. По признанию Плющенко, таким образом он хотел привлечь интерес к турниру по шоу-программам. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Многие считают, что пикировку с Алексеем Ягудиным придумала моя супруга. Это не так. Придумал я. Мне передали слова Леши о том, что он хочет посоревноваться на шоу-турнире. Значит, нужно было создать вокруг этого события ажиотаж. Многие ведь подзабыли, как катался Ягудин! Юные поклонники фигурного катания его вообще на льду не видели. Уверен, что интерес к турниру шоу-программ после наших выступлений повысится. Организаторы хотят ведь шоу! Так нужно и сделать шоу», – сказал Плющенко.
Перепалка началась с того, что Плющенко пошутил над Ягудиным, обсуждая их возможное соперничество на турнире по шоу-программам. В ответ на это Ягудин привел статистику противостояния фигуристов на турнирах, которая говорила не в пользу Плющенко. Тогда Плющенко вновь сделал словесный выпад в адрес Ягудина.
Ранее Евгений Плющенко оценил выступление фигуристки Титовой на турнире «Золотой конек Москвы».