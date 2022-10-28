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1 час назад

Загитова отравилась и оказалась под капельницей

News.ru

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова рассказала о состоянии своего здоровья. Она в своем Telegram-канале призналась, что отравилась.

Загитова оказалась под капельницей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Друзья, вижу все ваши вопросы о том, что же со мной случилось. Я отравилась. Но ничего серьезного, поэтому не переживайте. Сейчас мне уже намного лучше! Большое спасибо каждому, кто интересовался. Ваша поддержка помогла мне скорее поправиться, — написала Загитова.

Накануне фигуристка опубликовала видео, где она лежит в палате под капельницей.

19 октября комментатор и тележурналист Дмитрий Губерниев разразился критикой в адрес Загитовой. Он негативно высказался о работе фигуристки в качестве ведущей шоу «Ледниковый период». С точки зрения журналиста, Загитова не прогрессирует.

25 октября стало известно, что тиктокер Даня Милохин покинул шоу «Ледниковый период», где он выступал вместе с экс-чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.

Фигурное катание,Алина Загитова,Евгения Медведева,Дмитрий Губерниев,
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