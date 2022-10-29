Тарасова назвала замену для Милохина на "Ледниковом периоде"

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что хореограф и продюсер Илья Авербух стал бы хорошим партнером для Евгении Медведевой в шоу "Ледниковый период".
Напомним, экстренные поиски новой пары для фигуристки начались после того, как проект неожиданно для всех покинул блогер Даня Милохин, объяснивший свое решение усталостью.
"Не могу сказать, кого бы я хотела видеть в роли партнера Медведевой. Этот вопрос решает Илья Авербух. Думаю, он уже подобрал фигуриста в пару к Жене. Может, если бы сам Авербух стал партнером Медведевой, я была только рада и отнеслась бы крайне положительно", — приводит слова Тарасовой РБК.
Медведева и Милохин катались вместе и в прошлом сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла 1 млн рублей. В прошлом сезоне Медведева и Милохин стали одними из самых обсуждаемых участников на проекте, а также спровоцировали слухи о романе. Однако впоследствии блогер эти слухи развеял.
Ранее депутат Государственной думы Ирина Роднина в резкой форме отказалась обсуждать поиск нового партера для Евгении Медведевой.