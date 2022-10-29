Тарасова назвала замену для Милохина на "Ледниковом периоде"

"Не могу сказать, кого бы я хотела видеть в роли партнера Медведевой. Этот вопрос решает Илья Авербух. Думаю, он уже подобрал фигуриста в пару к Жене. Может, если бы сам Авербух стал партнером Медведевой, я была только рада и отнеслась бы крайне положительно", — приводит слова Тарасовой РБК.