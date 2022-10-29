Плющенко назвал инициатора конфликта с Ягудиным

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал себя инициатором конфликта с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. Его слова приводит РИА Новости.

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«Мне передали слова Леши о том, что он хочет посоревноваться на шоу-турнире. Значит, нужно было создать вокруг этого события ажиотаж. Организаторы хотят ведь шоу! Так нужно и сделать шоу», — заявил Плющенко.

Он подчеркнул, что его супруга Яна Рудковская не принимала участия в создании этой перепалки.

2 октября Плющенко заявил, что в настоящий момент Ягудин не умеет кататься на коньках и может лишь работать комментатором. В ответ на это Ягудин показал данные об очных встречах с Плющенко на турнирах, согласно которым он превосходит соперника по победам со счетом 14:8.