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25 минут назад

Плющенко назвал инициатора конфликта с Ягудиным

Lenta.ru

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал себя инициатором конфликта с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. Его слова приводит РИА Новости.

Плющенко назвал инициатора конфликта с Ягудиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне передали слова Леши о том, что он хочет посоревноваться на шоу-турнире. Значит, нужно было создать вокруг этого события ажиотаж. Организаторы хотят ведь шоу! Так нужно и сделать шоу», — заявил Плющенко.

Он подчеркнул, что его супруга Яна Рудковская не принимала участия в создании этой перепалки.

2 октября Плющенко заявил, что в настоящий момент Ягудин не умеет кататься на коньках и может лишь работать комментатором. В ответ на это Ягудин показал данные об очных встречах с Плющенко на турнирах, согласно которым он превосходит соперника по победам со счетом 14:8.

Помимо победы на Олимпийских играх, Ягудин четыре раза выигрывал чемпионат мира. Плющенко взял одно личное и одно командное золото Игр и дважды становился серебряным призером ОИ. На первенствах планеты Плющенко побеждал трижды.

Фигурное катание,Алексей Ягудин,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
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