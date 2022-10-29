Плющенко сделал признание о своей перепалке с Ягудиным

Фигурист Евгений Плющенко признался, что затеял перепалку с Алексеем Ягудиным для привлечения интереса к их возможному противостоянию на шоу-турнире. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Нужно было создать вокруг этого события ажиотаж. Многие ведь подзабыли, как катался Ягудин. Организаторы хотят ведь шоу! Так нужно и сделать шоу», — сказал Плющенко.

По его словам, «пикировку с Алексеем Ягудиным» придумал он сам, после того как ему «передали слова Леши» о желании участвовать в шоу-турнире.

Ранее Плющенко пошутил над Ягудиным, рассуждая об их возможном соперничестве на турнире по шоу-программам, которые запланировала в новом сезоне Федерация фигурного катания на коньках России.

В ответ Ягудин выложил в соцсетях пост, где привел статистику соревнований с Плющенко. Она свидетельствовала в пользу Ягудина.