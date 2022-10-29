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1 час назад

Короткая программа фигуристки Трусовой поставлена под музыку французской певицы Индилы

ТАССиещё 5

Песня французской певицы Индилы является заглавной темой короткой программы серебряного призера Олимпийских игр в Пекине Александры Трусовой на этапе Гран-при России в Сочи. Об этом в субботу сообщает корр. ТАСС с места событий.

Программа Трусовой поставлена под музыку французской певицы Индилы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Композиция называется Ainsi bas la vida. В субботу на этапе Гран-при России в Сочи Трусова должна представить свою новую короткую программу.

1 октября стало известной, что Трусова перешла из тренерской группы Этери Тутберидзе в ЦСКА в команду Светланы Соколовской.

Трусовой 18 лет, на ее счету серебро Олимпиады в Пекине, бронза чемпионата мира 2021 года и две бронзовые награды чемпионатов Европы.

Фигурное катание,Александра Трусова,Светлана Соколовская,Этери Тутберидзе,
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