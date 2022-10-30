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1 час назад

Трусова призналась, что уход от Тутберидзе был ее инициативой

Газета.Ruиещё 3

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова впервые высказалась о своем уходе из группы Этери Тутберидзе этой осенью.

Трусова призналась, что уход от Тутберидзе был ее инициативой
Фото: Александр Вильф/РИА «Новости»Александр Вильф/РИА «Новости»

"Это была моя инициатива. Никто не был против. Это прошло быстро. Почему раньше не комментировала? Не вижу смысла. У меня все хорошо и с предыдущими тренерами, и с новыми. Отношения хорошие, ни с кем не ругалась", - передает слова Трусовой Sport24.

Трусова начала заниматься фигурным катанием в 2008 году. С 2016 по 2020 год тренировалась в группе у Этери Тутберидзе. В мае 2020 года перешла к Евгению Плющенко, но через год вернулась к Тутберидзе. 18-летняя Трусова стала первой фигуристкой в женском одиночном катании, кто заявил в свою программу пять четверных прыжков.

Исполнить все элементы Трусовой удалось на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где она стала второй, уступив лидерство своей соотечественнице Анне Щербаковой. В субботу Трусова стала второй после исполнения короткой программы на Гран-при России в Сочи. Лидирует Аделия Петросян. Ранее Илья Авербух призвал поддержать Александру Трусову после короткой программы Гран-при России в Сочи.

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