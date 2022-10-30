Трусова призналась, что уход от Тутберидзе был ее инициативой

"Это была моя инициатива. Никто не был против. Это прошло быстро. Почему раньше не комментировала? Не вижу смысла. У меня все хорошо и с предыдущими тренерами, и с новыми. Отношения хорошие, ни с кем не ругалась", - передает слова Трусовой Sport24.