Трусова рассказала об отношениях с Тутберидзе

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине фигуристка Александра Трусова после перехода из группы Этери Тутберидзе в команду Светланы Соколовской сохранила с бывшей наставницей хорошие отношения. Об этом Трусова рассказала журналистам в субботу после выступление с короткой программой на этапе российского Гран-при России в Сочи.
О переходе Трусовой в команду Соколовской в ЦСКА стало известно 1 октября.
"Это была моя инициатива, все прошло быстро. У меня все хорошо и с предыдущим тренером, и с новым", - сообщила Трусова.
Журналисты спросили Трусову, подарила ли она Тутберидзе традиционный букет при прощании.
"Этери Георгиевна не любит цветы", - ответила Трусова.
Фигуристка во второй раз ушла из группы Тутберидзе. В первый раз она перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко 6 мая 2020 года. В мае 2021 года Трусова вернулась к Тутберидзе.
Произвольную программу фигуристки представят 30 октября.