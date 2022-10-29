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1 час назад

Трусова рассказала, что сохранила с Тутберидзе хорошие отношения после ухода из ее группы

ТАСС

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине фигуристка Александра Трусова после перехода из группы Этери Тутберидзе в команду Светланы Соколовской сохранила с бывшей наставницей хорошие отношения. Об этом Трусова рассказала журналистам в субботу после выступление с короткой программой на этапе российского Гран-при России в Сочи.

Трусова рассказала об отношениях с Тутберидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О переходе Трусовой в команду Соколовской в ЦСКА стало известно 1 октября.

"Это была моя инициатива, все прошло быстро. У меня все хорошо и с предыдущим тренером, и с новым", - сообщила Трусова.

Журналисты спросили Трусову, подарила ли она Тутберидзе традиционный букет при прощании.

"Этери Георгиевна не любит цветы", - ответила Трусова.

Фигуристка во второй раз ушла из группы Тутберидзе. В первый раз она перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко 6 мая 2020 года. В мае 2021 года Трусова вернулась к Тутберидзе.

Произвольную программу фигуристки представят 30 октября.

Фигурное катание,Александра Трусова,Светлана Соколовская,Этери Тутберидзе,Евгений Плющенко,
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