Трусова рассказала об отношениях с Тутберидзе

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине фигуристка Александра Трусова после перехода из группы Этери Тутберидзе в команду Светланы Соколовской сохранила с бывшей наставницей хорошие отношения. Об этом Трусова рассказала журналистам в субботу после выступление с короткой программой на этапе российского Гран-при России в Сочи.

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О переходе Трусовой в команду Соколовской в ЦСКА стало известно 1 октября.

"Это была моя инициатива, все прошло быстро. У меня все хорошо и с предыдущим тренером, и с новым", - сообщила Трусова.

Журналисты спросили Трусову, подарила ли она Тутберидзе традиционный букет при прощании.

"Этери Георгиевна не любит цветы", - ответила Трусова.

Фигуристка во второй раз ушла из группы Тутберидзе. В первый раз она перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко 6 мая 2020 года. В мае 2021 года Трусова вернулась к Тутберидзе.