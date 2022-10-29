Авербух призвал не критиковать Трусову за ошибки

Серебряного призера Олимпиады в Пекине фигуристку Александру Трусову не стоит критиковать за ошибки на втором этапе Гран-при России в Сочи. Такое мнение ТАСС в субботу высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.
В короткой программы на этапе Гран-при России в Сочи Трусова показала второй результат, допустив ошибку при выполнении каскада. Лидирует ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян. 1 октября стало известно, что Трусова перешла из тренерской группы Тутберидзе в ЦСКА в команду Светланы Соколовской.
"Сегодня утром я говорил, кто является теневым фаворитом - это [Аделия] Петросян, потому что чудес не бывает, так быстро набрать форму, которую мы привыкли видеть от Саши Трусовой, достаточно сложно. Точно в этом нет никакой вины Светланы Соколовской, это просто сложный вход в сезон, мы все очень любим Сашу и желаем, чтобы как можно быстрее она вернула свои кондиции. Поэтому я считаю, что Сашу нужно поддержать, ждем произвольной программы", - ск
"Переход к другому тренеру, поиск новой мотивации, взросление - достаточно сложная история. Никому не рекомендовал бы критиковать, а [рекомендовал бы] говорить слова поддержки", - добавил собеседник агентства.
Трусовой 18 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира 2021 года и две бронзовые награды чемпионатов Европы.