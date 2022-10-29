Авербух призвал не критиковать Трусову за ошибки

"Сегодня утром я говорил, кто является теневым фаворитом - это [Аделия] Петросян, потому что чудес не бывает, так быстро набрать форму, которую мы привыкли видеть от Саши Трусовой, достаточно сложно. Точно в этом нет никакой вины Светланы Соколовской, это просто сложный вход в сезон, мы все очень любим Сашу и желаем, чтобы как можно быстрее она вернула свои кондиции. Поэтому я считаю, что Сашу нужно поддержать, ждем произвольной программы", - ск