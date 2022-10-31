«Трусова заслужила третье место» — Леонова о Гран-при России

— Я считаю, что Трусова заслужила третье место, у нее был небольшой запас после короткой программы. Ее катание отличалось от катания тех, кто остался за тройкой. Не всё получилось, но стоит отметить, что она пошла на четверной прыжок, — приводит слова Леонова «Газета.Ru».