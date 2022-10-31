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1 час назад

«Трусова заслужила третье место» — Леонова о Гран-при России в Сочи

Матч ТВ

Серебряный призер ЧМ 2012 Алена Леонова считает заслуженным третье место фигуристки Александры Трусовой на втором этапе Гран при России в Сочи.

«Трусова заслужила третье место» — Леонова о Гран-при России
Фото: ТАССТАСС

Трусова в воскресенье заняла третье место на этапе Гран при России в Сочи, уступив Аделии Петросян и Софье Самоделкиной. 18 летняя Трусова, завоевавшая серебро Олимпиады в Пекине, где впервые в истории исполнила чисто 5 четверных в произвольной программе, в Сочи упала с четверного лутца и сделала вместо тройных риттбергера и сальхова двойные.

— Я считаю, что Трусова заслужила третье место, у нее был небольшой запас после короткой программы. Ее катание отличалось от катания тех, кто остался за тройкой. Не всё получилось, но стоит отметить, что она пошла на четверной прыжок, — приводит слова Леонова «Газета.Ru».

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